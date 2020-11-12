Ürgüp şantiyeye döndü

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün her aşamasını bizzat takip ettiği, hatta çalışmaları bizzat takip edebilmek için makamı sokağa taşıdığı gözlenen çalışmalar tamamlandığında ilçe merkezinde çok sayıda sokak ve cadde asfaltlanmış olunacak.

İl özel idaresi ile yapılan protokol çerçevesinde özel idare yol ekiplerinin yaptığı asfaltlama çalışmalarının çok kısa bir zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yol yapım çalışmalarına katılan işçilere baklava ikramında da bulundu.