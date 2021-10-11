Ürgüp Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e hazırlanıyor

NEVŞEHİR(MHA) 16 - 17 Ekim 2021 tarihinde Ürgüp Cumhuriyet Meydanında startı verilecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantı Kaymakam Mehmet Maraşlı Başkanlığında, Kaymakam Adayı Büşra Güneş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Dinçer Öğüt, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdür V. Mehmet Tural, Argeus Travel & Events Yetkilileri, Aydın Ayhan Güney, Bekir Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Yazı İşleri Müdürü Cihan Ünsal ve yetkililer katıldılar.
Toplantıda, etkinlik süresince alınacak tedbirler görüşüldü.