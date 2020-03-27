Ürgüp Pazar yeri Cumartesi Pazarı için hazırlanıyor

Dün yayınlanan genelgeye göre, Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Ürgüp'te pazar yerinde tedbir amacıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışması Ürgüp Belediyesi görevlileri tarafından yapılarak pazar yeri yarın açılacak meyve sebze pazarı için hazırlandı.

Genelge yayınlanmadan önce aynı tedbirlerin uygulanması talimatını Zabıta Müdürlüğüne veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İçişleri Bakanlığımız genelgesi ile bu hafta zaruri ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Geçen hafta uyguladığımız gibi el dezenfektanı ile pazar yerinde görevlilerimiz olacak. 3'er metre aralıklarla tezgahlar kurulacak. Pazarda maske dağıtarak tüm hemşehrilerimin riski en aza indirerek alışveriş yapmalarını sağlayacağız." dedi.

Genelgeye göre:

Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek.

Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.

Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.

Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır.

Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak.

Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.

Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak.