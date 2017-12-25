Ürgüp müftülüğünden hac ön kayıtları bilgilendirmesi

Ürgüp ilçe müftülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada; İlk defa hac ön kaydı yaptıracak olan vatandaşların, 20 TL ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt işlemini elektronik ortamda kendisi yapabileceği gibi müftülüklerden de yaptırabilecekler. (ön kayıt için web adresi: http://hac.diyanet.gov.tr).

2017 yılında hac kurasına katlanılanların kayıtları ücret alınmadan otomatik olarak Başkanlıkça yenilenecek; ancak telefon, adres gibi bilgi değişikliği olanların bilgilerindeki değişiklikleri 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere giderek güncellemeleri gerekmekte.

Kayıt yaptırdığı hac kategorisinde (oda tercihli veya otel tip gibi) değişiklik isteyenlerde bunun için Müftülüklere 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekiyor. Hac ön kayıtları T.C. kimlik numarası ile sadece T.C. vatandaşları için yapılacak, yabancı uyruklu olanların kayıtları yapılmayacak. Ayrıntılı bilgi için müftülüklere müracaat edilmesi gerekiyor.