“Ürgüp Kop Kadın ve Gençlik Merkezi Projesi” Proje Merkezi Açıldı

Ürgüp İlçesi Merkezinde hizmet verecek olan “Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Merkezi Projesi” kapsamında Sabun Atölyesinin açılış kurdelesi; Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Eski Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İŞ-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata ve Ürgüp İlçe protokolü tarafından kesildi.

Daha sonra Proje Merkezini ve Sabun Atölyesini gezen Vali Aktaş, yetkililerden bilgiler alarak, hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa; Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Eski Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İŞ-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Ürgüp İlçe protokolü ve davetliler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 16:13