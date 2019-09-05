“Ürgüp Kop Kadın ve Gençlik Merkezi Projesi” Proje Merkezi Açıldı

Ürgüp İlçesi Merkezinde hizmet verecek olan “Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Merkezi Projesi” kapsamında Sabun Atölyesinin açılış kurdelesi; Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Eski Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İŞ-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata ve Ürgüp İlçe protokolü tarafından kesildi.
Programa; Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Eski Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İŞ-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Ürgüp İlçe protokolü ve davetliler katıldı.Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, 16:13