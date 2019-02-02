Ürgüp Kaymakamı Maraşlı, NTB Başkanı Salaş’ı ziyaret etti

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

Nevşehir ve Ürgüp ilçesinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Başkan Salaş tarafından borsanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Nevşehir’in ve Ürgüp ilçesinin kalkınması ve sorunlarının çözümü hususunda Nevşehir Ticaret Borsası olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirten Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, başarılı çalışmaları ve nazik ziyaretlerinden dolayı Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ’ya teşekkürlerini sundu.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.