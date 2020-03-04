Ürgüp İltaş Köyünde Kardelen ve Çiğdemler Çiçek Açtı

Ürgüp'e bağlı İltaş Köyü kırcağaz mevkinde doğa yürüyüşü yapan çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Mendres Yüksel Türkegül, baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan kardelenlerin bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyir etmesiyle birlikte çiçek açmaya başladıklarını belirtti. Yeşeren kardelen ve çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu.

Kardelen Çiçeği; Anlamı “kara benzeyen süt çiçeği” olan, güzelliği kadar faydaları da dillere destan, kış mevsiminin zarif kızı.

Çiğdem Çiçeği; Halk dilinde, çiğdem çiçeği anlamı, mahmurçiçeği anlamına gelmektedir. Yaylalarda açtıkları renklerle, yazın veya kışın geleceğinin habercisidir. Mor ve sarıçiğdemler yazın geldiğini, lila ve pembe renklerdeki çiğdemler ise, kışın geleceğini haber vermektedir.