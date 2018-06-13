Ürgüp Devlet Hastanesi Törenle Hizmete Açıldı

Ürgüp Devlet Hastanesinin açılış törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Murat Göktürk, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, MHP Milletvekili Adayı Mehmet Varol, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, sağlık personeli, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 50 yataklı Ürgüp Devlet Hastanesinin kurdele kesimi, Vali Aktaş ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, Ürgüp Devlet Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun diyerek, vatandaşlara sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Açılışın töreninin ardından Devlet Hastanesinin birimlerini gezerek, yetkililerden bilgiler alan Vali Aktaş; hastanede yatmakta olan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve istek ve taleplerini dinledi.