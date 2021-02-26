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Ürgüp dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 156 kilometrelik 1. etabı Ürgüp’te düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Nevşehir 26.02.2021, 13:14 26.02.2021, 14:19
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 156 kilometrelik 1. etabı Ürgüp’te düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
“Yarışma yaklaşık 180 ülkede canlı yayınlanacak”
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeniden Kapadokya etabının olmasının bölgenin ve Ürgüp’ün tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Aktürk, "Bu yarışın Türkiye’nin yanı sıra Dünyadan yaklaşık 180 ülkenin televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak olması da hem ülkemizin, hem de Ürgüp’ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Nisan ayında hep birlikte 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun keyfini yaşayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.