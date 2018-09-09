Ürgüp Caddesi Işıl Işıl

Nevşehir Belediyesi tarafından ilk etap çalışmaları tamamlanan Esentepe Mahallesi’ndeki Ürgüp Caddesi peyzaj çalışmaları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile göz kamaştırıyor.

Belediye Başkanı Atilla Seçen’in talimatı doğrultusunda sıcak asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı Esentepe Mahallesi’ndeki Ürgüp Caddesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ile Ürgüp Caddesi’nin refüj ve kaldırımları yeni baştan ele alındı. Kent estetiğine uygun aydınlatma ve özel ışık tasarımlarının yanı sıra , değişik türdeki süs bitkisi ile yeşil görüntünün hakim kılındığı bu bölge daha modern bir konuma getirilirken, yürüyüş ve bisiklet yolu ile de bu çalışmalar adeta taçlandırıldı.

Yeniçeşme mevkiindeki çeşmenin devam eden çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla bu alanın görünüm zenginliğine önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

Ürgüp Caddesi’nde ikinci etap peyzaj çalışmaları Uçhisar Kavşağı’na kadar devam ettirilecek.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt,15 Temmuz ve 2000 Mahallesi’ni de içine alan Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki peyzaj çalışmalarının da önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte, bu alanın şehrin önemli gezinti merkezleri arasına dönüşmesi hedefleniyor.