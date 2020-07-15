Ürgüp Belediyesi’nin yenilenen hizmet binasının açılışı dualarla yapıldı

15 Temmuz’un dördüncü yıldönümü sebebiyle milletçe tek yürek olunan manalı günde açılış yapmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Aktürk, katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasında Başkan Aktürk şöyle konuştu:

“Güzel Ürgüp’ümüzün, Ürgüplü vatandaşlarımızın önceliklerine önem veren bir anlayış ile, birlik beraberlik içerisinde, sürekli farkındalık oluşturan bir bakış açısıyla belediyemizin kurumsal kimlik inşasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz önemli bir parçayı daha belediyemizin makam ve hizmet birimlerinin inşasını kısa bir sürede tamamlayıp, değerli Ürgüplü hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Elhamdulillah. Bu binamız uzun yıllar gelecek nesillere hizmet etmeye devam edecek. Ürgüp adına, Ürgüplü vatandaşlarımız adına isabetli kararlara imza atmamıza vesile olur.

Göreve geldiğimiz süreden bu zamana sürekli, hem Ürgüp için, hem Ürgüplü vatandaşlarımız için vizyonumuz neyi gerektiriyorsa, kurumsal kimliğimiz neyi gerektiriyorsa bu zamana kadar hep birlikte bu hizmetleri el birliğiyle yapmaya gayret ediyoruz.

Kurumsal kimliğimiz, öğrenmeye açık olmaktan, doğruluğu ve doğruları sevmekten, adaletten, erdemli olmaktan, şeffaflıktan ve katılımcı olmaktan geçmekte. En önemlisi de azimli ve kararlı ve cesaretli hizmetlere yön verebilmekten geçiyor.”

Ürgüp’ün belediye tarihçesinden bahseden Başkan Aktürk, Belediye tarihçesinin 1874 yılına dayandığını söyledi.

ÜRGÜP’ÜN GURUR DUYACAĞI HİZMET BİNASI

1950 yılından bu zamana kadar Ürgüp’e hizmet eden belediye binasının doğal olarak yorgun düştüğünü ve fiziksel anlamda yeterli gelmediği için çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan Aktürk, “Tarihimize , geçmişimize, kültürümüze ve Ürgüplüye olan sorumluluğumuz çerçevesinde hızlı kararlar alarak yorgun düşen binayı uzun yıllar daha diri, daha etkin ve verimli hizmet edebilmesi için Ürgüp’e yakışan bir hale getirmek için sorumluluğumuz vardı. Hem belediye meclis üyelerimiz, hem belediye çalışanlarımızla hızlı bir şekilde karar alarak inşai faaliyetlerimize başladık.” Dedi.

Kovid-19 pandemisi sebebiyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, Oda Başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Kurban kesilerek, dua edilmesinin ardından katılımcılara belediye binasını gezdiren Başkan Aktürk, Ürgüplü hemşehrilerini çay kahve içmeye ve yeni makamında ağırlamaya davet etti.