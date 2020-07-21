Ürgüp Belediyesi’nin web sitesi yenilendi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün 2020 stratejik planında olan kurumsal kimlik çalışmasının bir aşaması olan belediye web sitesinin yenilenmesi çalışması da tamamlandı.

Belediyecilik hizmetlerinin elektronik olarak vatandaşlara ulaştırılmasını amaçlayan E-Belediye ile interaktif uygulamalara ağırlık verilen yeni belediye sitesi sürekli güncellenecek bir yapıyla mobil uyumlu olarak tasarlandı.

BELEDİYENİN KURULUŞ TARİHİ DEĞİŞTİ

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dilaver’den alınan bilgiler ve yapılan araştırmalara göre de Ürgüp Belediyesi’nin 1886 olarak bilinen kuruluş tarihinin 1874 olarak değiştiği ifade edildi.

Konya Vilayet Salnamesinde yer alan Osmanlıca bilgi ve belgeye göre Ürgüp’ün ilk belediye başkanının 1874 yılında Yesâri Efendi olduğu, Ürgüp Belediye Meclisinin de aynı tarihte 3 Müslüman ve 3 Rum 6 azadan oluştuğu kesinlik kazandı.

TARİHİ ÜRGÜP FOTOĞRAFLARI YENİ WEB SİTESİNDE

Ürgüp’ün en eski fotoğrafçılarından Muharrem ve Necati Kosluoğlu’nun çekimleri olan 1960 ve 1990’lı yıllara ait hiç gün yüzüne çıkmamış onlarca fotoğraf yeni web sitesinde erişime açıldı.

Çok değerli Ürgüp fotoğraf arşivini paylaştığı için Foto Kral Özkan Kosluoğlu’na teşekkür ettiğini belirten Başkan Aktürk, Ürgüp fotoğraf arşivinin sürekli güncellenerek tarihe tanıklık edecek Ürgüplülerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

ÜRGÜP KENT REHBERİ

Ürgüp Belediyesi web sitesinde oluşturulacak içerikle Ürgüp’ü keşfedin ve konaklama, yeme içme, balon turu, gezilecek yerler, kültür turizm ve ulaşım gibi başlıklarda Ürgüp’ü gezmeye gelecek misafirler için hazır durumda.