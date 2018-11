Ürgüp Belediyesine 10 Yılda 6 Milyonluk Araç

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ürgüp Belediyesi vatandaşlara daha verimli, daha etkin ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla son 10 yıl içerisinde kepçe, dozer, otomobil, cenaze nakil aracı, kamyonet, itfaiye, kamyon, kanal temizleme kamyonu, vidanjör kamyonu, süpürge, çöp transfer tırı ve traktör gibi ekipmanların arasında bulunduğu 35'e yakın araç alarak 6 Milyon TL’lik yatırımda bulundu.

"Hizmet belediyeciliğine devam edeceğiz"

Ürgüp Belediyesi olarak halka daha iyi hizmetler sunabilmek için araç ve ekipmanların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, açıklamasında, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyemizin mevcut araç ve ekipmanları yetersiz kalıyordu. Ayrıca sürekli gelişen ve artan nüfusuyla Ürgüp, yeni yerleşim alanlarıyla her geçen gün büyümekte, özellikle son yıllarda ilçemizdeki üniversiteli öğrenci sayısı artmaktaydı. Halkımızın belediyemizden olan beklentilerine cevap verebilmek, belediye hizmetlerimizin vatandaşlarımıza aksatmadan sunabilmek, personelimizin daha rahat ve verimli çalışabilmesi için araç ve ekipmanlarımızın iyileştirilmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu çalışma kapsamında son 10 yılda ortalama 6 milyon TL’lik araç ve ekipmanı belediyemize kazandırdık.” dedi.

Yıldız, şöyle konuştu: “Belediyemize ait araçların bulunduğu Belediye garaj amirliğimize ciddi anlamda büyük eksikliği hissedilen araç ve ekipmanlarımızı belediyemiz bünyesine kazandırarak, halkımızın istifadesine sunduk. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları arasında yer alan yol, kanalizasyon ve su ile ilgili hizmetlerin illa ki aksatılmadan yapılması gerekiyor. Ürgüp Belediyesi her alanda halkımızın yanında olmaya devam ediyor, edecekte. Altyapısıyla, üstyapısıyla, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle birçok konuda halkımıza hizmet veriyoruz. Yapılan işlerin kaliteli olabilmesi için her türlü araç ve ekipmanların tam olması gerekiyor. Kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile her geçen gün biraz daha büyüyen güzel ilçemiz Ürgüp'e en güzel hizmetleri sunmaya devam ediyoruz."