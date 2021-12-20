Ürgüp Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Şöleni

25 Aralık Cumartesi günü Türkiye’nin ilk sine tiyatro çocuk oyunu “Masal İçinde” çocuklara farklı bir oyun izleme deneyimi yaşatacak. Ürgüp’te 5-12 yaş aralığındaki izleyici kitlesine Pamuk prenses ve yedi cüceler masalını yeniden yorumlayarak günümüz çocuklarının teknoloji bağımlılığına dikkat çekecek.

Masal içinde adlı sine tiyatro gösterisi 26 Aralık’ta saat 12:00, 14:00 ve 17:00'de 3 seans Ürgüp Belediyesi Sinema Salonunda ücretsiz olarak oynanacak. Oyunun biletleri ücretsiz olarak bugünden itibaren ilçedeki ilk ve orta okulların idaresinden temin edilebilecek.

26 Aralık 2021 Pazar günü de İddialı Oyuncu Kadrosu İle ''Suit-Düğün Dündü, Bugün Bugün'' komedi oyunu Ürgüp’te tiyatro severlerle buluşacak. Ürgüp Belediyesi sinema salonunda saat 19:30’da başlayacak oyun, tek seans olarak izleyiciyle buluşacak. 500 kişilik kapasitesi olan sinema salonunda davetiyeler belediyeden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Oyuna girişlerde pandemi kuralları gereği HES Kodu kontrolü yapılacak.

Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik olarak planlanan tiyatro gösterilerine genç dostu kent Ürgüp’te sınırlı sayıdaki yerlerden temin etmek için belediyeye davetli olduklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kış sezonunu tiyatro ile sinema gösterileri ve çeşitli etkinliklerle geçireceklerini belirterek katılımcılara şimdiden iyi seyirler diledi.