Ürgüp belediyesinden “Okullar Hayat Olsun Projesi” ne Destek

Proje çerçevesinde Ürgüp ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerdeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara Hijyen seti ve Kitap yardımı gerçekleştirildi. Ürgüp ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde eğitim öğretim veren toplam 32 okula Hijyen seti ve Kitap desteği sağlandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gönüllü Belediyeler arasında “Okullar Hayat Olsun Projesi” adı altında imzalanan Uygulama Protokolü ile proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Ürgüp Belediyesi olarak ilçemiz merkezinde ve ilçemize bağlı köylerde bulunan 32 okulumuza Hijyen Seti ve Kitap desteğinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda güvenli bir şekilde eğitimlerini alabilmelerini sağlamak en önemli görevlerimizden biridir. Bu doğrultuda tüm okullarımızla her zaman işbirliği içerisinde bulunarak gereken desteği sağlamaktayız.