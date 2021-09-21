Son Dakika
Ürgüp belediyesinden “Okullar Hayat Olsun Projesi” ne Destek
Ürgüp Belediyesinden, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gönüllü Belediyeler arasında imzalanan “Okullar Hayat Projesi” Uygulama Protokolüne destek geldi.
Nevşehir 21.09.2021, 14:19
Proje çerçevesinde Ürgüp ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerdeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullara Hijyen seti ve Kitap yardımı gerçekleştirildi. Ürgüp ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde eğitim öğretim veren toplam 32 okula Hijyen seti ve Kitap desteği sağlandı.