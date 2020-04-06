Ürgüp Belediyesinden Evlere Servis Kitap Hizmeti

Ürgüp Belediyesi’ne ait gezici kütüphane olarak yeniden dizayn edilen 1968 model araç Ürgüp’te cadde cadde, sokak sokak gezerek 600 civarındaki kitabı vatandaşların ayağına götürüyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kovid-19 riski sebebiyle evde kalınan süre boyunca vakitlerini kitap okuyarak geçirmek için gezici kütüphane fikrini çok beğendiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkürlerini iletiyor.

Bir plan dahilinde tüm mahalleleri dolaşacak olan gezici kütüphane servisi, kütüphane demirbaşındaki kitabı emanet olarak kullanıcıya veriyor. 1 hafta sonra aynı noktadan geçecek olan gezici kütüphane servisi, teslim aldığı kitabın dezenfekte işlemini yaparak yeniden poşetleyerek başka kullanıcıların okuması için hazır hale getiriyor.

Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’den esinlenerek projeyi uyguladıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “ Bizlerde onun anısını yaşatalım diye, araç parkımızdaki tarihi aracı gezici kütüphaneye çevirdik. Şimdi çocuklarımız evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz mahalle mahalle gezeceğiz. Onlara bu kitapları götüreceğiz. Yeter ki onlar hem geçmişi öğrensinler hem geleceğe ışık olsunlar. Biz yerel yöneticiler sadece görevde olduğumuz sürece imar ve çevreye bakmadığımızı ilime, ışığa da önem verdiğimiz için bu hizmeti başlattık.” Dedi.