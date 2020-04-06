Ürgüp Belediyesinden Evlere Servis Kitap Hizmeti
Ürgüp Belediyesi, kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için gezici kütüphane hizmetini devreye soktu.
Ürgüp Belediyesi’ne ait gezici kütüphane olarak yeniden dizayn edilen 1968 model araç Ürgüp’te cadde cadde, sokak sokak gezerek 600 civarındaki kitabı vatandaşların ayağına götürüyor.
Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kovid-19 riski sebebiyle evde kalınan süre boyunca vakitlerini kitap okuyarak geçirmek için gezici kütüphane fikrini çok beğendiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkürlerini iletiyor.
Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’den esinlenerek projeyi uyguladıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “ Bizlerde onun anısını yaşatalım diye, araç parkımızdaki tarihi aracı gezici kütüphaneye çevirdik. Şimdi çocuklarımız evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz mahalle mahalle gezeceğiz. Onlara bu kitapları götüreceğiz. Yeter ki onlar hem geçmişi öğrensinler hem geleceğe ışık olsunlar. Biz yerel yöneticiler sadece görevde olduğumuz sürece imar ve çevreye bakmadığımızı ilime, ışığa da önem verdiğimiz için bu hizmeti başlattık.” Dedi.