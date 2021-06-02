Ürgüp Belediyesinde yolsuzluk iddiaları

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi Ürgüp İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Ürgüp Belediyesinde var olduğu iddia edilen yolsuzluklar gündemdeydi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ve İYİ Parti İlçe Başkanı Yakut Karagöz'ün yanı sıra partililerin katıldığı basın toplantısında iddiaları ilk gündeme getiren isim CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy oldu.

Altınsoy, "Adli ve İdari makamları Ürgüp halkı adına göreve davet ediyoruz"

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Altınsoy, "Son günlerde Ürgüp’ümüz de Belediye Başkanlığınca 2020 yılında yapılmış olan ihale ve hizmet alımlarında birtakım usulsüzlüklerin yapıldığına dair haberler kamuoyunun gündemindedir. Bizler Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcileri olarak ülkemizin kaynaklarının harcanmasında gösterdiğimiz titizliği Ürgüp’ümüzün kaynakları için de göstererek kıymetli Ürgüp halkının parasının nerelere ve ne şekilde harcandığının da takipçisi olduk. Ürgüp Belediye Meclisi tarafından ocak ayında denetim komisyonuna seçilen Zeynel Abidin Türk (Ak Parti ), Mustafa Başpınar (Ak Parti) , Yıldız Yazıcı (CHP) tarafından tespit edilen ve raporlaştırılan usulsüzlüklerin olduğunu gördük. Belediyeler halk için hizmet üretme yerleridir , birilerini zengin etme veya zenginleşme birimi değildir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en uygun, şeffaf ve adil şekilde sunulur, böyle olmalıdır. Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan , Denetim raporu mart ayı sonunda Belediye Başkanlığına sunulmuştur. Denetim raporunun Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ile ilgili yaptığı tespitlere ilişkin bölüm siz değerli basın mensuplarına dağıtılacaktır. Sonucu ne olursa olsun, ucu kimlere dokunursa dokunsun vicdanımız ve ilkelerimiz bize yurttaşın hakkını korumayı , usulsüzlüklerin üzerine gitmeyi ve adaletin savunucusu olmayı emreder. Yaklaşık 4 aydır yaptığımız titiz çalışmalar ile elde ettiğimiz bilgi ve belgeler ışığında Ürgüp halkının her kuruşunun hesabını sormak adına konu hakkında ihmali , kastı ve ilgisi olan tüm ilgili birimlerin hakkında partimiz adına , yasaların bizlere tanıdığı hak ve yurttaşlık görev ve sorumluluğu bilinciyle bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk. Ürgüp Belediyesindeki somut durumla ilgili denetim raporunda tespit edilen usulsüzlüklerin incelenmesi için adli, idari, cezai ve hukuki inceleme yapmak üzere Adli ve İdari makamları Ürgüp halkı adına göreve davet ediyoruz.

İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, " Ürgüp belediye Başkanı adeta köpeksiz köyde, değneksiz gezebileceğini sanmıştır"

Basın toplantısında söz alan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, "Biliyorsunuz AK Parti hükümeti yokluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldırmak için iktidara gelmişti. Memleket yokluk içinde. AK Partiyi eleştirmek tamamen yasak hale geldi. Kimse siyaseten fikrini söyleyemez hale geldi. Son Sedat Peker kasetleriyle AK Partinin lağımı patladı. Bütün pislikleri ortaya çıktı. Esasen Sedat Peker'in söyledikleri muhalefet olarak, özgür medya olarak söylenilen şeylerdi. Kendi içlerinden birinin bunları söylemesi önemliydi. Ayrıca daha önce açıklamıştık. Hasan Ünver'in 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde büyük yolsuzluklar olmuştu. O yolsuzlukların hesabını Millet İttifakının iktidarında soracağımızı belirtmek istiyorum. Ürgüp belediyesinde de Belediye Başkanı büyük bir cesaretle, büyük bir kanun tanımazlıkla, büyük bir hukuksuzlukla ihaleler yapmaktadır. 26 ihale oldu 2020 yılında. 500 civarında da doğrudan temin yapıldı. İhale kanununda bir açık ihale usulü, Pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü var. 26 ihalenin 4'te 3 ünü pazarlık usulü yapmıştır. Bu pazarlığa da hepsine iki firma katılmış.Biri bütün ihalelere katılmış. Her ne hikmetse hep ihalelere katılan bir firma kazanmış ihaleleri. 500 doğrudan teminin tamamına yakını Ürgüp dışından alınmış. Dışarıdan alınmasının sebebi Ürgüp halkı duymasın. 10 bin liralık malzeme 30 bin liraya alınıyor. Denetim raporunda görüldüğü üzere malzemelerin alınıp alınmadığı da meçhul. Ürgüp belediye Başkanı adeta köpeksiz köyde, değneksiz gezebileceğini sanmıştır" ifadelerinde bulundu. .

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Millet İktidarında bu yetim hakkı yiyenlerden hesap sorulacaktır"

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ise, "Elinizi vicdanınıza koyun. AKP Hükümetinin örneğin Ürgüp Belediyesinde olduğu gibi alımda, satımda bir süre yolsuzluğunu görüyoruz. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Bunda da bir başarı sağlanamamıştır. Yasaklara gelince oturmak yasak, kalkmak yasak, basın AKP aleyhine en ufak bir söylemek bile yasak. Geçmiş dönemde Hasan Ünver'in yolsuzluklarını gündeme getirdiği için görevinden alınmıştı Rasim Arı. Üç kişi tutuklanmış, sonrada bırakılmıştı. Şu an mahkeme süreci devam ediyor mu bilmiyorum?. Gazeteci Murat Ağırel konuyu gündeme getirmişti. Bizzat kendisiyle de görüştüm. İnşallah iktidar değiştiği zaman bu yetim hakkı yiyenlerden hesap sorulacaktır. Ürgüp Belediyesindeki yolsuzluğu gündeme getiren belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.