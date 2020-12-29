Ürgüp Belediyesi’nde Borç Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yapılandırma kapsamında mükelleflerin; peşin ödeme, 6, 12 ve 18 taksit yapabileceği de belirtildi.

Vatandaşlar yapılandırma işlemini ve ödemelerini www.urgup.bel.tr ile Ürgüp Belediyesinin veznelerinden yapabileceği hatırlatılırken, yapılandırmayla ilgili son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu ifade edildi.