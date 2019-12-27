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Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı
Kış Ayının Gelmesiyle Birlikte Soğuyan Havanın Ve Etkili Olan Kar Yağışları Nedeniyle Yiyecek Bulmakta Güçlük Çeken Sokak Hayvanları İçin Ürgüp Belediyesi Tarafından Yiyecek Takviyesi Yapıldı.
Nevşehir 27.12.2019, 13:30 27.12.2019, 13:48
Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.
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