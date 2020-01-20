Ürgüp Belediyesi Sokak Hayvanlarına Kış Desteğine Devam Ediyor

Son günlerde artan soğuk ve yağışlarla birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının yaşamları zorlaşmakta. Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçları konusunda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetle hayvan severlerin takdirini topluyor. Ürgüp ilçesinde bir çok sabit noktalarda bulunan mama kaplarına aralıklarla kuru mama gıda takviyesi yapılmakta.