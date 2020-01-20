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Ürgüp Belediyesi Sokak Hayvanlarına Kış Desteğine Devam Ediyor
Ürgüp Belediyesi kış mevsiminin başlaması nedeniyle yiyecek bulmak da zorlanan sokak hayvanlarına yönelik yiyecek takviyesine aralıklarla devam ediyor.
Nevşehir 20.01.2020, 10:17
Son günlerde artan soğuk ve yağışlarla birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının yaşamları zorlaşmakta. Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçları konusunda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetle hayvan severlerin takdirini topluyor. Ürgüp ilçesinde bir çok sabit noktalarda bulunan mama kaplarına aralıklarla kuru mama gıda takviyesi yapılmakta.