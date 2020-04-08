Ürgüp Belediyesi Sağlık Çalışanlarının Berat Kandilini Kutladı

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarının Berat Kandili kutlanarak Kandil Simidi dağıtıldı.

Şaban ayının 14’ünde idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat Gecesi dolayısı ile Ürgüp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarının görev yaptıkları kurumlarda ziyaret edilerek Kandilleri kutlandı ve Kandil simidi ikram edildi.