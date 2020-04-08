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Ürgüp Belediyesi Sağlık Çalışanlarının Berat Kandilini Kutladı

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarının Berat Kandili kutlanarak Kandil Simidi dağıtıldı.

Nevşehir 08.04.2020, 08:17
Ürgüp Belediyesi Sağlık Çalışanlarının Berat Kandilini Kutladı
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Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarının Berat Kandili kutlanarak Kandil Simidi dağıtıldı.

Şaban ayının 14’ünde idrak edilen ve Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat Gecesi dolayısı ile Ürgüp ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarının görev yaptıkları kurumlarda ziyaret edilerek Kandilleri kutlandı ve Kandil simidi ikram edildi.

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