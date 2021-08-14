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Ürgüp Belediyesi'nden sel bölgesine destek
Ürgüp Belediyesi AFAD ile koordineli olarak yangın bölgesinin ardından şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı.
Nevşehir 14.08.2021, 20:37
Bölgeden gelen talebe karşılık bir kamyon ve iki personel ile afet bölgesine ulaşan Ürgüp Belediyesi ekipleri, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek oluyor.
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Aktürk, “Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun.” şeklinde konuştu.