Ürgüp Belediyesi'nden sel bölgesine destek

Bölgeden gelen talebe karşılık bir kamyon ve iki personel ile afet bölgesine ulaşan Ürgüp Belediyesi ekipleri, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek oluyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla 1 damperli kamyon ve 2 personel ile bölgeye ulaşan ekip, AFAD ile koordineli olarak çalışmalara katılıyor. Başkan Aktürk, bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen talebe kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, sadece komşu bölgelere değil, imkanlar ölçüsünde Türkiye’nin neresinde acil bir ihtiyaç varsa desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Aktürk, “Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun.” şeklinde konuştu.