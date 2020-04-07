Ürgüp Belediyesi Hayatı Eve Sığdırıyor

Ürgüp Belediyesi, kovid-19 salgını sürecinde belediyenin instagram ve facebook adreslerinde evlerinde kalan vatandaşlarla sevilen isimleri buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Sevcan Orhan’ın katılımıyla sosyal medya konseri düzenleyen Ürgüp Belediyesi, bu hafta sonu da Araştırmacı Yazar Hayati İnanç’ın ‘Can Veren Pervaneler’ aile konulu söyleşisi ile vatandaşları buluşturacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Hayati İnanç hocamızla normalde planımız kendisini Mayıs ayında Ürgüp’te misafir etmek, vatandaşlarımızla imza gününde buluşturmaktı. Korona virüs salgını dolayısıyla tüm toplu etkinlikler iptal edilince Hayati Hocamızdan rica ettik, sağolsun bizi kırmadı sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla aile konulu söyleşide kendisini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu süreçte evde kalarak salgının risklerini en aza indiren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bir yandan hijyen tedbirleri ile riski azaltırken, diğer taraftan da uzun süre evde kalmanın psikolojik etkilerini de en aza indirmek için tüm ekibimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz.” Dedi.

Ürgüp Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak program 11 Nisan Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak.