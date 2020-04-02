Ürgüp Belediyesi, evlere servis konser düzenliyor

Ürgüp Belediyesi’nin facebook ve instagram hesaplarında Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, evinden canlı konser verecek.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Ürgüplülere özel konser talebini geri çevirmeyen Sevcan Orhan’a teşekkür ettiğini belirten Başkan Aktürk, “Vatandaşlarımız yeter ki evde kalmaya devam etsin, biz konseri de evlerine taşırız. Şu günleri el birliğiyle bir atlatalım hem Sevcan hanımı hem Türkiye’mizin bir çok sanatçısını Ürgüp’ümüzde yine misafir etmeye, on binlerin katıldığı konserlerimizle Ürgüp’ümüzü dünyaya tanıtmaya hazırız” dedi.

Ürgüp Belediyesi sosyal medya hesaplarında 5 Nisan Pazar günü saat 20.30’da sevenleriyle buluşacak olan Sevcan Orhan, dillere pelesenk olmuş türkülerin yanı sıra Ürgüplülere özel olarak hazırladığı repertuarla canlı yayın sosyal medya konserine imza atacak.

Sesiyle ve yorumuyla sevilen isim Sevcan Orhan’a sazıyla kardeşi Cihan Orhan eşlik edecek.