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Ürgüp Belediyesi, evlere servis konser düzenliyor
ÜRGÜP BELEDİYESİ’NİN FACEBOOK VE İNSTAGRAM HESAPLARINDA TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI SEVCAN ORHAN, EVİNDEN CANLI KONSER VERECEK.
Nevşehir 02.04.2020, 13:19
Ürgüp Belediyesi’nin facebook ve instagram hesaplarında Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, evinden canlı konser verecek.
Ürgüp Belediyesi sosyal medya hesaplarında 5 Nisan Pazar günü saat 20.30’da sevenleriyle buluşacak olan Sevcan Orhan, dillere pelesenk olmuş türkülerin yanı sıra Ürgüplülere özel olarak hazırladığı repertuarla canlı yayın sosyal medya konserine imza atacak.
Sesiyle ve yorumuyla sevilen isim Sevcan Orhan’a sazıyla kardeşi Cihan Orhan eşlik edecek.