Ürgüp Belediyesi Düğün Salonu Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yeni sezonda yeni evlenen çiftlere daha kaliteli hizmet vermek için çalışma yaptıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Kış sezonunda düğün salonumuzda daha önce planladığımız gibi tadilat çalışmalarını başlattık. Hemşehrilerimizin unutamayacakları günlerinin en iyi şekilde hatıralarda yerini almasını sağlamak için salonumuzda detaylı bir tadilat çalışması yapmaya karar verdik. Yenilenen dizaynıyla 2020 yılında düğün yapacak genç çiftlerimiz ve misafirleri için daha nezih bir ortam hazırlıyoruz.” Dedi.

Çalışmalar kapsamında doğalgaz dönüşümü yapılan düğün salonu ve çok amaçlı kültür merkezinin sahne kaplamaları, tüm cephelerin boyaları, perdeleri, masa örtüsü ve sandalyeleri, aydınlatması, otoparkı, gelin odası, gelin yolu ve masası gibi her şeyi a’dan z’ye yeniden düzenleniyor.

2020 yılının ilk düğün rezervasyonunun 6 Mart’ta başlayacağı salonda şu ana kadar 58 adet düğün rezervasyonu yapıldı. Vatandaşlar meclis kararıyla belirlenen tarifeye göre hafta içi gündüz için 2.000 TL gece için 2.500 TL hafta sonu için de 3.000 TL ödeme yaparak salonu kiralayabiliyor.



