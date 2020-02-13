Ürgüp Belediyesi Düğün Salonu Yeni Sezona Hazırlanıyor
Hayırsever Sabahat ve Erol Toksöz tarafından Ürgüp’e kazandırılan ve yeni dönemde de Ürgüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından işletilen düğün salonunda tadilat çalışmaları yapılıyor.
Yeni sezonda yeni evlenen çiftlere daha kaliteli hizmet vermek için çalışma yaptıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Kış sezonunda düğün salonumuzda daha önce planladığımız gibi tadilat çalışmalarını başlattık. Hemşehrilerimizin unutamayacakları günlerinin en iyi şekilde hatıralarda yerini almasını sağlamak için salonumuzda detaylı bir tadilat çalışması yapmaya karar verdik. Yenilenen dizaynıyla 2020 yılında düğün yapacak genç çiftlerimiz ve misafirleri için daha nezih bir ortam hazırlıyoruz.” Dedi.
Çalışmalar kapsamında doğalgaz dönüşümü yapılan düğün salonu ve çok amaçlı kültür merkezinin sahne kaplamaları, tüm cephelerin boyaları, perdeleri, masa örtüsü ve sandalyeleri, aydınlatması, otoparkı, gelin odası, gelin yolu ve masası gibi her şeyi a’dan z’ye yeniden düzenleniyor.