Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün Kurban Bayramı Mesajı

Kovid-19 salgını nedeniyle her bayram olduğu gibi Ürgüp'te Cumhuriyet Meydanında bayramlaşmaya bu bayram ara verdiklerini de ifade eden Başkan Aktürk mesajında şunları söyledi: “Bayramlar toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz en müstesna günlerdir. Ancak bu bayram diğer bayramlardan çok daha farkı. İçinde bulunduğumuz kovid-19 salgını nedeniyle, ülkemiz ve tüm dünya zor günlerden geçmekte. Bu nedenle bu bayramı eski bayramlar gibi kutlamaya ara vermeliyiz. Bayramları ‘eski bayramlar’ gibi kutlamak istiyorsak bu bayram kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için kalabalık ortamlardan uzak durmalı, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle; sağlık, mutluluk ve kardeşlik içinde kutlayacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, Ürgüp halkının, ülkemizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Allah keseceğiniz kurbanları, yapacağınız ibadetleri kabul ve makbul eylesin.”