Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten Vali Aktaş’a Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e teşekkür etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, Vali Aktaş’a ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve günün anısına çini işlemeli Pano takdim etti.