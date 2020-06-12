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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten Vali Aktaş’a Ziyaret
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2016 yılından beri Nevşehir Valiliği görevini yürüten ve son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.
Nevşehir 12.06.2020, 08:19
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, Vali Aktaş’a ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve günün anısına çini işlemeli Pano takdim etti.