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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AKTÜRK, AK PARTİ ÜRGÜP İLÇE BAŞKANI OĞUZ KAHRAMAN VE BERABERİNDEKİLER NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 25.06.2020, 16:32
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ziyaretlerinden dolayı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ziyaretin anısına Vali Becel’e el yapımı vitray ile yapılmış Kapadokya’nın sembollerinden sıcak hava balonu figürü hediye etti.