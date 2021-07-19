Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Kurban Bayramı’nı kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu ifade eden Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ve Ürgüplü hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”