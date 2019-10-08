Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Erhan’ı ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te göreve başlayan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan’a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Hasan Erhan’a Ürgüp’teki görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktürk, Emniyet Müdürü Erhan’la İlçe ile ilgili bilgi alışverişinde de bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e iadei ziyareti için teşekkür etti.