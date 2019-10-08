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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Erhan’ı ziyaret etti
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'te Göreve Başlayan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan'a İadei Ziyaret Gerçekleştirdi.
Nevşehir 08.10.2019, 17:19 08.10.2019, 22:22
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te göreve başlayan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Erhan’a iadei ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e iadei ziyareti için teşekkür etti.
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