Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, iddialara cevap verdi

Ürgüp halkının her birinin kendileri için ayrı ayrı değer taşıdığını belirten Aktürk, “Bize gönül veren halkımıza kendimizi ve siyasetimizi ifade ederken, her türlü önyargıdan uzak, diyaloga açık, hoşgörülü, uzlaşma kültürü olan, demokratik değerlere saygılı, yapıcı, empati yapabilen, içinde saygı ve sevgi barındıran, Ürgüp’ümüzün geleceğini düşünen ve sorumluluk bilinci gelişmiş temiz ve şeffaf bir siyaset izleyeceğimiz sözünü vermiştik. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, sözümüzü tuttuk, tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

“TEMİZ SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Aktürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Toplumu ayıran değil, birleştiren bir düşünce ve davranışla topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Bizler karşımızda siyaset yapanlara saygı ile muamele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Karşımızda siyaset yapanlara ölçülü eleştiri yaptık, ama hiçbir zaman hakaret etmedik; kin, nefret, iftira, dedikodu gibi söylemlerden her daim uzak durduk. Temiz kalmaya, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Ama şu da bilinmelidir ki her türlü ağır söylemi hak eden bu asılsız ve çirkin isnatları yöneltenlere hala edep içerisinde cevap vermemiz temsil ettikleri temiz ve iyi niyetli seçmenlere duyduğumuz saygı sebebiyledir. Biz Ürgüp’ümüzün geleceğine talip olduk, imarına talip olduk, ihmal edilen değerlerinin yeniden inşasına talip olduk. Daha yaşanılır bir şehir olması için kesintisiz mesai ve emek harcayarak verdiğimiz sözler çerçevesinde çalışıyoruz ve sözümüzde duruyoruz. İlgili mevzuatların bize tevdi ettiği alan içerisinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda hizmet eden bir kurumuz. Mevzuat gereği üyeleri meclis üyelerimiz arasından seçimle belirlenen, çeşitli çalışma alanlarında görev yapan komisyonlarımız bulunmaktadır. Bu komisyonlarda görev alan üyelerimiz mevcut bilgileri ile kanaatlerini beyan ederler. Maalesef söz konusu bu komisyon raporunda kullanılan “…. anlaşılamamıştır”, “….tespit edilememiştir” gibi yuvarlak ifadeler ile havada kalan ithamlar birileri tarafından dedikodu sofrasına servis edilmiştir.

“HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Söz konusu basın toplantısında şahsıma ve gönül veren Ürgüplü seçmenin bana emanet ettiği kurumuma isnat edilen iddiaların tamamı bir hezeyandan ibarettir. Bizlere yöneltilen asılsız iddialar ve atılan iftiralara karşı bütün hukuki haklarımızı Ürgüp halkı adına kullanacağımızı beyan ediyorum. Görevi devraldığım ilk gün öncesinde sekiz kişilik bir ailenin ferdi iken şu an 23.237 kişilik bir ailenin ferdi durumundayım. Bizleri büyük bir cesaretle kanun tanımamazlık, hatta köpeksiz köyde değneksiz gezmekle edepsizce itham edenlere sesleniyorum. Bizler cesuruz elbet. Ürgüp’e hizmet etmek, bizlere gönül verenlere hizmetkâr olmak uğruna yürek yedik. Bundan sonrada bu doğrultuda her adımı aynı cesaretle atacağız. Bizlere karşı bir araya gelerek bu basın toplantısını yapma cesaretinden dolayı kendilerini kutluyorum. Bu ortaya atılan iddialarla ilgili tek bir delil, tek bir bilgi ve tek bir mesnet bulunmamaktadır. Birileri isnat ediliyor, birileri suçlanıyor, birilerine iftira atılıyor. Suç isnat eden ve iftira atanlar dönüp bunun ispat edilmesini bizden istiyorlar. Kamuoyunu yanlış, eksik, güdümlü ve hangi Saiklere hizmet ettiğini çok iyi bildiğimiz, iftiralarla bezenmiş basın toplantısındaki beyanatları şiddetle reddediyorum ve kınıyorum. İddialarını ispat etmeye davet ediyorum. İspatlayamadıkları her iddia kirli vizyonlarına yeni bir leke olarak eklenecektir.

“KİRLİ SİYASET YAPILIYOR”

Ağır suçlamalarla başkasını kötüleyerek öne çıkmak, söylemleriyle insanları yanlış yönlendirmek, kin ve nefret tohumları ekmek, her türlü yanlış bilgi üzerinden siyaset rotası belirlemek, sürekli aslı olmayan konuları gündeme getirmek, insanımızı psikolojik baskı ile etkilemek, yalan ve yanıltıcı sözlerle rakibine iftira atmak suretiyle kirli bir siyaset yapılıyor. Ürgüp’ümüzün gelecek yarım yüzyılına damga vuracak, hassasiyetle çalıştığımız projemiz hakkında şahsımı kastederek “gözünü oraya da dikti” ifadesi cehli mikaptır. Yani bu kişi cehaleti küpüyle taşımaktadır. Buna verilecek en güzel cevabı yakın bir gelecekte Ürgüplünün beğenisine sunacağımız proje tasarımlarımızla vereceğiz. Henüz yıkılmamış TUREM binasını sözde yıkanlara Ürgüp’ün geleceğini inşa ettirmeyeceğiz. Sonunu düşünmeden, değerlendirmeden çamur atılıp izinin kalması bekleniyor. Şunu biliniz ki; pislikten suyun fayda etmediği ellerinizi kendi attığınız çamur bir kez daha kirletecektir. Repertuvarında tank, top, tüfek harici bir enstrüman bulunmayanlardan bir hoş seda çıkması beklenemez. Biz toprağı rızık için, bereket için kullanırız. Bizim toprağımıza, bizim buğday tarlalarımıza ayrık otları atamayacaksınız. Geçmişinde kendi iddialarından izler taşıyan kişi ve guruplar baş koyduğumuz hizmet yolculuğundan bizleri alıkoyamayacaklarını iyi bilsinler. Biz bu görevlere gelirken dilimizi gıybetten, kalbimizi kıskançlıktan, midemizi haram lokmadan, davranışlarımızı riyadan arındırarak geldik, o hasletlerimizle de siyaset yapmaya devam ediyoruz.

“BU MAYANIZ DA TUTMAYACAK”



Karşımızda kara propaganda yapan her türlü Saiklerle mücadelemiz erdemli bir şekilde edep ile devam edecek. Çünkü bizim dostluğumuzda düşmanlığımızda edep iledir. Elimizle, dilimizle çözemediğimizi de Rabbimize havale edip, kalbimizle buğz ederiz. Bizim mücadelemiz iftira atanlarla olduğu gibi, iftiraya engel olmayan, araştırmadan inanan, sessiz kalan ve iftiradan memnun kalıp, bunu fırsata çevirmeye çalışanlarla da olacak. Net söylüyorum bu mayanız da tutmayacak. Sizin bu tavrınız yüzümüze konan sinek misali bizi uyandıracak, azim ve kararlılığımızı artıracaktır. Vazgeçmeyeceğiz, hayatın dayattığı en ağır koşullara karşı dahi çalışacağız, çalışacağız, vazgeçmeden, yorulmadan daha çok çalışacağız. Bizler şeftali çekirdeği gibiyiz. Elinizle, ağzınızla, sıktığınız dişinizle, taşınızla, ayaklarınızla vursanız da kırılmayız. Bizleri ancak toprak kırar ama oradan da yeniden filizlenir, yine biz doğarız bunu da böyle bilin. Bizim aşkımız Ürgüp’e hizmet aşkıdır. Ahdine, kavline, davasına sadık bir hareketin neferi olarak bizlere verilen hizmet sancağını alnımız ak, başımız dik bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Bu yolun mezarda bitmediğini biliyoruz. Biz asıl hesabı rabbimize vereceğimizin farkındayız.”Kapadokya Muşkara Haber GazetesiAlpaslan Körükcü