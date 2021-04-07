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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
Nevşehir 07.04.2021, 14:39
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
Kapadokya Bölgesine modern sağlık hizmeti sunan Ürgüp’teki ilk özel sağlık kompleksi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesinin son teknolojik donanıma sahip olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aktürk, Fakültede Üniversite Öğrencilerine verilecek eğitimin yanı sıra halka sunulacak ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle ilgili de Rektör Karasar’dan bilgi aldı.Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın yanı sıra Başkan Aktürk’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü eşlik etti.