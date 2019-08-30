Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 30 Ağustos mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk mesajında "Ulusal şahlanışımızın yıl dönümünde, hürriyetimizi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" diyen Başkan Aktürk; "Kahraman Türk askeri, büyük bir fedakârlıkla yürüttüğü varoluş mücadelesini zaferle noktalayarak gelecek nesillere ve bizlere bugün bayram olarak kutladığımız bir gurur ve onur gününü miras olarak bırakmıştır. Bizler bugün, damarlarımızda taşıdığımız asil kan sayesinde, sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerle bu kutsal mirasın değerini çok iyi biliyor ve derinden hissediyoruz. Bu vesileyle bizlere bağımsızlığımızı veren, böyle büyük onur ve mutluluk dolu bayram günleri yaşatan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordumuzun değerli mensupları ve Türk Milletinin tüm fertlerinin Zafer Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.