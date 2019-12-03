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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Sebebiyle Bir Mesaj Yayınladı.
Nevşehir 02.12.2019, 17:31 03.12.2019, 09:04
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Dünya üzerinde 1 milyardan fazla engelli bireyin bulunduğunu ifade eden Aktürk, Yaklaşık beş kişiden birinin engelli olduğunu vurguladı.
Başkan Aktürk, “Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü’nü kutlar sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.” dedi.
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