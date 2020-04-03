Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk 1 yılını değerlendirdi
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AKTÜRK, GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN YEREL SEÇİMDE ADAYI OLDUĞU AK PARTİ’NİN ÜRGÜP’TE ALDIĞI TARİHİNİN EN YÜKSEK ORANI İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEREK MAZBATASINI ALDIĞI 3 NİSAN GÜNÜNDEN BU YANA GEÇEN 1 YILLIK SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimde adayı olduğu AK Parti’nin Ürgüp’te aldığı tarihinin en yüksek oranı ile belediye başkanı seçilerek mazbatasını aldığı 3 iNsan gününden bu yana geçen 1 yıllık süreci değerlendirdi.
22 bin 300 kişilik bir ailenin hizmetkârı olmak için bu yola çıktığını sandıklar açılıp, sonucun netleştiği anda da söyleyen Başkan Aktürk, “Sadece gönüllere ve dualara talibiz. Böyle başladık, böyle devam edeceğiz. Ürgüp’te yaşayan tüm vatandaşlarımızın hizmetkârı olarak gece demeden gündüz demeden koşmaya devam edeceğiz” dedi.
Mesai kavramı olmaksızın geç saatlere kadar Ürgüp’ün geleceği için 1 yıldır durmadan, yorulmadan tüm ekibiyle birlikte hayallerdeki Ürgüp’ü inşa etmenin ilk yılında hedefledikleri başarıyı yakalamanın verdiği mutluluğu dile getiren Başkan Aktürk, “Niyet hayır olunca, akıbet hayır oluyor. Bugünlere dualarla geldik. Yaptığımız işler ortada, Ürgüp’ümüz için koşmaya, Ürgüp’te yaşayan her bir ferdin mutluluğu için gece ile gündüzü birleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“Aktürk, tüm personelime teşekkür ederim”
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 1 yıldır birlikte çalıştığı tüm belediye personeline ve ailelerine teşekkür ederek ev adreslerine birer mektup yolladı.
Kendi eliyle kaleme aldığı özel mektupta Aktürk, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan tüm personeline de teşekkür ederek ailelerine de destekleri nedeniyle teşekkür etti.