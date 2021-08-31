Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali 10 Eylül’de Başlıyor
Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ürgüp’ün tarihi ve kültürel değerlerinin turizm değerlerinin en güzel şekilde katılımcılara sergileneceği Uluslararası festivale; Gürcistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya’dan misafirler katılacak.
Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ürgüp’ün tarihi ve kültürel değerlerinin turizm değerlerinin en güzel şekilde katılımcılara sergileneceği Uluslararası festivale; Gürcistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya’dan misafirler katılacak.
Festival kapsamında bu yıl 500 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceklerini de ifade eden Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne ve Kapadokya Üniversitesi’ne bağlı Ürgüp’teki okullara bu yıl kayıt olan 50’şer öğrenciye balon uçuşu hediye edeceklerini kaydetti. Festivalde 10 Eylül akşamında Gencer Savaş orkestrası ve Niran Ünsal, 11 Eylül’de de Elif Buse Doğan ve Buray balon gösterileri eşliğinde sahne alacak.
12 Eylül’de Turasan bağlarında bağ bozumu yapılarak festival tamamlanacak.