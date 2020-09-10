Urgenç’ten Öğretmenlere Teşekkür, Mütercimler’e Tepki

Başkan Urgenç; teşekkürler eğitim çalışanları, teşekkürler öğretmenim başlığıyla şu ifadeleri kullandı. “Önce pandemi sürecinin başladığı Mart-Nisan ayı sonra Telafi eğitimin başladığı 31 Ağustos tarihinden itibaren bütün gayretleriyle uzaktan eğitimi başlatan, özveri ile fedakarlık yaparak öğrencileri ile iletişimi koparmayan psikolojik destek sağlayan, online ve yüz yüze eğitimi kısıtlı imkanlara rağmen gerçekleştiren Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Samimiyetle ifade etmek isterim ki, her türlü imkansızlığa rağmen süreci öğrencilerimizin lehine çevirebilen bir eğitim ordusuna sahibiz￼. Allah onlardan razı olsun ki kimi öğretmeniz masayı tahta olarak kullanmaya başladı kimi öğretmenimiz telefonunu sadece ders için kullanmaya başladı. Ülkemizin geleceği eğitim ordusunun elinde, Onlara inanıyor ve onlara güveniyoruz. Var olsunlar.”

Urgenç; Erol Mütercimler’e ise şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi.

“Bir olumsuzluğu, mesullerin mezun olduğu okullar üzerinden dile getirmek,en hafif deyimiyle hadsizliktir. İmam hatip okullarımızı ve öğrencilerimizi rencide eden ifadeler kabul edilemez.

Tüm okullarımız, çocuklarımızın daha iyi vatandaş olmaları yolunda gayret ortaya koymaktadır.”



