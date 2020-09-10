Urgenç’ten Öğretmenlere Teşekkür, Mütercimler’e Tepki
Türk Eğitim Sen Nevşehir şube başkanı Tayfur Urgenç yaptığı yazılı basın açıklaması ile salgın süreci boyunca büyük bir fedakarlık yaparak eğitimin online ve kurs şeklinde gerçekleşmesini sağlayan başta öğretmenler olmak üzere eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca bir tv kanalında İmam Hatip okulları ile talihsiz açıklamada bulunan Erol Mütercimler’e de tepki gösterdi.
Başkan Urgenç; teşekkürler eğitim çalışanları, teşekkürler öğretmenim başlığıyla şu ifadeleri kullandı. “Önce pandemi sürecinin başladığı Mart-Nisan ayı sonra Telafi eğitimin başladığı 31 Ağustos tarihinden itibaren bütün gayretleriyle uzaktan eğitimi başlatan, özveri ile fedakarlık yaparak öğrencileri ile iletişimi koparmayan psikolojik destek sağlayan, online ve yüz yüze eğitimi kısıtlı imkanlara rağmen gerçekleştiren Öğretmenlerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Samimiyetle ifade etmek isterim ki, her türlü imkansızlığa rağmen süreci öğrencilerimizin lehine çevirebilen bir eğitim ordusuna sahibiz￼. Allah onlardan razı olsun ki kimi öğretmeniz masayı tahta olarak kullanmaya başladı kimi öğretmenimiz telefonunu sadece ders için kullanmaya başladı. Ülkemizin geleceği eğitim ordusunun elinde, Onlara inanıyor ve onlara güveniyoruz. Var olsunlar.”
Urgenç; Erol Mütercimler’e ise şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi.
Tüm okullarımız, çocuklarımızın daha iyi vatandaş olmaları yolunda gayret ortaya koymaktadır.”