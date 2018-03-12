Urgenç; Ülkü Ocakları Genel Merkezini ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç hafta sonu Ankara ziyaretindeydi. Tayfur Urgenç Başkan yardımcıları Memiş Bülbül ve Hasan Hüseyin İyilikli, Üniversite temsilcisi Abdullah Çamcı’dan oluşan bir heyetle Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerden dikkat çekenlerden ilki Tes Genel merkezine, ikincisi ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına idi.

Önce Türk Eğitim Sen Genel Merkez yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tes Genel Başkanı Talip Geylan’a yapılan seçim sonucunun hayırlı olması dileklerini iletti. Seramik Avanos tabağı hediye etti. Bir süre Sendikal faaliyetlerden söz edildi. Süreç hakkında Fikir teatisinde bulunuldu. Yaklaşık üç saat süren ziyarette yeni seçilen genel merkez yöneticilerinin yanında halen devam eden genel merkez yöneticileriyle de istişarede bulunuldu.

Daha sonra ziyaret noktası Ülkü Ocakları Genel Merkezi idi. Ülke ve Turan coğrafyasının genel durumu, gençliğe yönelik geliştirilen politikalar, Afrin harekatı, milli birlik ve milli değerler üzerine Genel Başkan Olcay Kılavuz Bey’le bir süre sohbet edildi. Şube Başkanı Tayfur Urgenç’e Nevşehir şube olağan kurulu neticesinde seçilen şahsınıza ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerimi ileterek başarılar diliyorum. Dedi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdirildi.