Urgenç; Tek Beklentimiz Adalet

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde yazılı sınav ağırlığı, yüzde 80, sözlü sınav ağırlığı ise yüzde 20 olarak değiştirildi. Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur URGENÇ, “MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan kısmi değişiklikle yazılı sınav-mülakat oranının %80-20 olarak revize edilmesi ve sınavın ÖSYM tarafından yapılacak olması olumlu adım olmakla birlikte, asıl olan, adaletsizliğin aracı olan mülakatın toptan kaldırılmasıdır.” dedi.

Başkan URGENÇ değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “MEB Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan kısmi değişiklikle yazılı sınav-mülakat oranının %80-20 olarak revize edilmesi ve sınavın ÖSYM tarafından yapılacak olması olumlu adım olmakla birlikte, asıl olan, adaletsizliğin aracı olan mülakatın toptan kaldırılmasıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, özellikle mülakatın kaldırılması hususundaki hukuki girişimlerimizin olacağının bilinmesini istiyoruz.

Ayrıca 2023 Vizyon Belgesi’nde taahhüt edilen, okul müdürlüğünün ikinci görev olmaktan çıkarılıp kadroya alınması için de kanuni düzenleme ivedilikle gerçekleştirilmeli ve kadroya geçişler mutlaka merkezi̇ yazılı sınavla yapılmalıdır.

Aksi bir durum, yani, “aşil tendonlarını” ödüllendirecek şekilde, kul hakkı yiyerek göreve getirilmiş olanların kadroya geçirilerek statüye kavuşturulması asla kabul edilemez. Böylesi bir tutum, yıllardır yaşanan gayri ahlaki süreci onaylamak ve bir ortağı demektir.

MEB artık hak ve ahlak anlayışının katledildiği inisiyatiflerle değil, eğitim çalışanlarını huzurlu kılacak liyakat ve adaletin esas alındığı icraatlarla anılmalıdır.

“Yeni” dönemin işareti, ancak, “eski” dönemin adaletsizlik ve ahlaksızlıklarının kökten ortadan kaldırılacağı tasarrufların hayata geçirilmesi ile ortaya çıkacaktır.”