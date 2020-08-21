Urgenç; #müjdelerolsun hashtag’ı ile milletimize hayırlı olsun dedi

Başkan Urgenç açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“320 milyar metreküp #doğalgaz rezervinin bulunması her #Türk Vatandaşını heyecanlandırmıştır.

İnsanımızın daha huzurlu yaşaması için geleceğimize sunacağı katkı Türkiye'nin mutluluğudur.



Gururluyuz.İnşallah Cumhuriyetimizin 100.yılında Ocaklarımızda yanan ateş #Fatih'in yaktığı bu kıvılcım olur.Milletimize hayırlı olsun.

#MüjdelerOlsun”