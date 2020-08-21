Son Dakika
Urgenç; #müjdelerolsun hashtag’ı ile milletimize hayırlı olsun dedi
Türk Eğitim Sen Nevşehir İl Başkanı Tayfur Urgenç, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz de doğalgaz arama çalışmaları neticesinde bulunan doğalgaz rezervini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın bugün kamuoyu ile paylaşmasıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tebrik etti.
Nevşehir 21.08.2020, 17:22
Başkan Urgenç açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
“320 milyar metreküp #doğalgaz rezervinin bulunması her #Türk Vatandaşını heyecanlandırmıştır.
İnsanımızın daha huzurlu yaşaması için geleceğimize sunacağı katkı Türkiye'nin mutluluğudur.
İnşallah Cumhuriyetimizin 100.yılında Ocaklarımızda yanan ateş #Fatih'in yaktığı bu kıvılcım olur.
Milletimize hayırlı olsun.
#MüjdelerOlsun”