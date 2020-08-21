Son Dakika

Urgenç; #müjdelerolsun hashtag’ı ile milletimize hayırlı olsun dedi

Türk Eğitim Sen Nevşehir İl Başkanı Tayfur Urgenç, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz de doğalgaz arama çalışmaları neticesinde bulunan doğalgaz rezervini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın bugün kamuoyu ile paylaşmasıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tebrik etti.

Nevşehir 21.08.2020, 17:22
Urgenç; #müjdelerolsun hashtag’ı ile milletimize hayırlı olsun dedi
banner230

Başkan Urgenç açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“320 milyar metreküp #doğalgaz rezervinin bulunması her #Türk Vatandaşını heyecanlandırmıştır.
İnsanımızın daha huzurlu yaşaması için geleceğimize sunacağı katkı Türkiye'nin mutluluğudur.

Gururluyuz.
İnşallah Cumhuriyetimizin 100.yılında Ocaklarımızda yanan ateş #Fatih'in yaktığı bu kıvılcım olur.
Milletimize hayırlı olsun.

#MüjdelerOlsun”

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@