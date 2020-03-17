Urgenç; Çanakkale Ruhtur, Atatürk Vatandır

TES. Nevşehir İl Başkanı Tayfur URGENÇ’in Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

105 yıl önce bugün;

yine vatan savunmasındaydılar.

Padişah, sadrazam ve hükümet acziyet içindeydi.

ama onların kalplerinde ulvi bir vatan sevgisi vardı.

O gün yaşananlar;

Ölmesini bildikleri için yaşamaya hak kazanan

Türk Milletinin haysiyet mücadelesinin adıydı.

Acıyla ve kanla yazılmış onurun adıydı; cesaretti.

1915, Çanakkale.

Bu Aziz Türk Milletinin Şehit kalesidir.

Şehadetle şereflenen Mehmetlerin Destan kalesidir.

Osmanlının Son kalesidir,



ve bu ülkenin her tarafı Çanakkale,Her Türk'ün adı Mehmet’tir.Gerekirse Metehan olur Çin'e karargâh kurarız,Attila olur, papaya diz çöktürür,Fatih olur, Patriğe af diletiriz.Mustafa Kemal olur yeniden doğarız küllerimizden.Türk'ün adını yeniden yazdırırız: Tarih kitaplarına.

Çanakkale bir Liderin doğuşuna tanıklık etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olmuştur. Bu önsözü bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk silahıyla, fikirleriyle, inancıyla, cesaretiyle, mücadele azmi ile Türk milletinin muhteşem kükreyişini sağlayarak kalplere kazımıştır.

"Bir şeyi unuttular onlar işgalci emperyalistti, biz ise Vatansever."

Şair şu dizelerde ne güzel ifade ediyor,

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,

Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.

Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;

Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.

3 dakika sonra öleceklerini bilen Mehmetler komutandan aldıkları ilerle emri ile şehadet getirerek şehadete erdiler bu coğrafyayı vatan yaptılar. Çanakkale, Türk Milletinin uyanışıdır. Bir Liderin doğuşudur. Çanakkale ruhtur, Atatürk Vatandır.

Çanakkale Zaferinin 105.yılını kutluyor, bu toprakları vatan yapmak için toprağın kara bağrına giren tüm kahramanlarımızı, Şehit ve gazilerimizi dua ile anıyorum. Ruhları şad olsun.

Tayfur Urgenç

Türk Eğitim Sen Nevşehir il Başkanı