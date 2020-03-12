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Urgenç; 99 Yıl Öncekİ Mİllİ Ruhu Yaşatmak İstİyorsak İstİklal Marşi’ni Canlı Okutacağız
Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, İstiklal Marşı’nın kabülünün 99.yılını basin açıklaması ile kutladı. Bugün 99 yıl önceki milli ruha atıf yaparak, İstiklal Marşı ile ilgili dikkatleri çeken bir beyanda bulundu.
Nevşehir 12.03.2020, 08:32 12.03.2020, 08:40
Urgenç açıklamasında;
99 yıl önce bugün;
Akif’in duası, duamızdır.
“ Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”
İstiklal Marşıyla birlikte ana ve ata yurdumuzda göklerde dalgalanan şanlı bayrağımız ve ithaf edilen ‘’Kahraman Ordumuz’’ sonsuza dek barışın ve özgürlüğümüzün sembolü olacaktır. Dedi.
İstiklal Marşı’nın kabulünün üzerinden geçen 99 yılda bu topraklar; birlik ve beraberliğimizle, inancımızla, kutsiyetlerimizle filizlendi, yeşerdi, büyüdü… Ne mutlu Türk yurduna, değerlerine, hassasiyetlerine sahip çıkan necip milletimize.
İstiklal Marşımızın kabulünün 99’uncu yıl dönümünü kutluyor; İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.