Urgenç; 99 Yıl Öncekİ Mİllİ Ruhu Yaşatmak İstİyorsak İstİklal Marşi’ni Canlı Okutacağız

Urgenç açıklamasında;

99 yıl önce bugün;

Akif’in duası, duamızdır.

“ Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”

İstiklal Marşıyla birlikte ana ve ata yurdumuzda göklerde dalgalanan şanlı bayrağımız ve ithaf edilen ‘’Kahraman Ordumuz’’ sonsuza dek barışın ve özgürlüğümüzün sembolü olacaktır. Dedi.

Urgenç açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu; İstiklal Marşı’nın derin anlamını iyi kavramalı ve çocuklarımıza iyi kavratmalıyız ki, gelecekte yaşanabilecek her türlü ihanetin önüne geçebilelim, her türlü kirli oyunun karşısında dimdik duralım, gövdemizi siper edelim. Bugün 99 yıl önceki ruhu yaşatmak için İstiklal Marşı’nı çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz, çoşkulu bir şekilde söyletmeliyiz. Özellikle sesli sistemlerle çocuklarımıza İstiklal Marşını kayıt cihazlarından yüksek sesle verilmesinin olumsuzluklarını yaşıyoruz. İstiklal Marşı’nın çocuklarımıza öğretmen eşliğinde okutulması elzem bir önem taşımaktadır. Bir çok okulumuzda kayıt cihazlarından okutulan İstiklal marşımıza öğrencilerimiz söylüyormuş gibi yaparak katılmamaktadır. İstiklal Marşı kayıt cihazlarından değil canlı bir şekilde öğretmen eşliğinde okutulmalıdır ki 99 yıl önceki milli ruhu devam ettirelim.

İstiklal Marşı’nın kabulünün üzerinden geçen 99 yılda bu topraklar; birlik ve beraberliğimizle, inancımızla, kutsiyetlerimizle filizlendi, yeşerdi, büyüdü… Ne mutlu Türk yurduna, değerlerine, hassasiyetlerine sahip çıkan necip milletimize.

İstiklal Marşımızın kabulünün 99’uncu yıl dönümünü kutluyor; İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.