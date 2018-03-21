Ünver’den Regaib Kandili Kutlama Mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 22 Mart 2018 Perşembe gününü 23 Mart 2018 Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Manevi anlamda kazançların en yüksek düzeye ulaştığı aylara girişin habercisi olarak da değerlendirilen Regaib Kandili’ nin, müminler adına Cenab-ı Allah’ dan af ve mağfiret dilemek için önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Ünver, mesajında böylesine önemli günün iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayının, halk dilinde "üç aylar" olarak da adlandırılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi iklimin başlangıcı olduğunu kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, birlik ve beraberlik içerisinde bir kandili daha kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tüm vatandaşlarımızın Mübarek Regaib Kandilini tebrik ettiğini belirterek, mübarek üç ayların başlangıcı olan böylesine önemli bir gecenin manevi anlamda çok iyi ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.