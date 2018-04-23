Ünver aday olacak mı?

NEVŞEHİR(MHA) Partinin kurucu il başkanı olarak siyaset hayatına atılan ve daha sonrasında aday olduğu üç dönemde de Nevşehir Belediye Başkanlığını kimseye kaptırmayan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in 14 yıla yakın bir süredir süre gelen belediye başkanlığının ardından Milletvekilliğine aday olmasının çok büyük bir olasılık olarak görüldüğü gözleniyor.

Deneyimli siyasetçi Ünver’in bu konuda şimdilik ser verip, sır vermeyeceği biliniyor ancak Başkan Ünver’in Milletvekilliğine adaylığını koyacağı konusunda Nevşehir kamuoyunda sesler giderek yükseliyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)