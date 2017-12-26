Ünlüer’in okul ziyaretleri sürüyor

Avanos Ayhanlar Orta Okulunu ziyaret eden İl Müdürü Mustafa Ünlüer, öğrencilerin derslerine misafir olup spor ve gençlik hakkında sohbet ederek Okul Sporları Futbol Kız takımının birinci olmasından dolayı takımı kutlayarak başarılar diledi.

Ayrıca her yıl farklı okullarımızda öğrencilerimize düzenlemiş olduğumuz sürpriz doğum günü etkinliği de bu yıl Ayhanlar Kız futbol takımında yer alan öğrencilerden Sevda Yılmaz’a sürpriz yapılarak kutlandı. Daha sonra öğrencilere antrenörler ve genç gönüllüler tarafından çeşitli etkinlikler yapılıp güzel eğlenceli bir gün geçirerek tesislere davet edip, öğrencilere spor malzemeleri hediye edildi.