Ünlüer’den NGC’ye ziyaret

Ziyarette konuşan Ünlüer, basının kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Nevşehir’de sporun önemli bir yeri olduğunu kaydeden Ünlüer, “Gençlerimizi spora alıştırmak için sürekli projeler üretiyoruz. Sporun yalnız futboldan ibaret olmadığı bir dünyada biz de gençlerimizi sporun her dalında yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Nevşehir çeşitli branşlarda da kendini ispatlamış, dünyaya adını duyurmuş bir il. Bu da bizi mutlu ediyor. Tüm bu başarıları kamuoyuna duyuran da basın mensupları. Biz tüm basın mensuplarına bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Ekici de Nevşehir’de yaşanan her türlü gelişmeyi doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

Doğru ve tarafsız olmanın tüm gazetecilerin görevi olduğunu kaydeden Ekici, “Duyurduğumuz haberler başarı haberi ise bizler ayrıca gururlanıyoruz. Bu yüzden Nevşehir’de olumlu anlamda tüm gelişmeler herkesi olduğu gibi bizi de sevindiriyor. Tüm meslektaşlarım da Nevşehir’in faydasına olacak işler yapmak için gayret gösteriyor.” diye konuştu.

Ünlüer, günün anısına Ekici’ye tablo hediye etti.

Ünlüer’e Gençlik Merkezi Müdür Vekili Aslan Uçar ve antrenörler de eşlik etti