Ünlübay “Hastanedeki aşılama birimlerini gezdi”

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından Çin'den gelen CoronaVac aşısının ilk uygulananları Türkiye de eş zamanlı ve ilk öncelikli olarak Sağlık Personelleri oldu. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay Nevşehir Devlet Hastanesinde oluşturulan Aşılama birimlerini gezerek aşılamaları yerinde izledi personellerle sohbet etti. Beraberinde Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal ve hastane yöneticileri de eşlik etti.