Ünlü Sanatçı İsmail Altunsaray’ın Katılacağı Arabalı Konser Bu Akşam
Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara sosyal mesafeye uygun şekilde canlı müzik deneyimi yaşatmak amacıyla bu akşam “Arabalı Konser” etkinliği düzenliyor.
Nevşehir Belediyesi, daha önce gerçekleştirdiği Arabalı Sinema etkinliklerinin ardından bu kez de Arabalı Konser etkinliklerine başlıyor. İlki bu akşam gerçekleştirilecek olan konserde bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak.
Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda saat 21.00’da başlayacak olan konsere vatandaşlar araçlarıyla gelecek ve araçlar sosyal mesafe kuralına uygun park edilecek.
Nevşehir’de ilk kez gerçekleştirilecek olan konser sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Vatandaşların büyük ilgi göstermesinin beklendiği ve tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak olan konser yaklaşık 2 saat sürecek.
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