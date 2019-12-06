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Ünlü Kum Sanatı Sanatçısı Altınyıldızlılarla
Ünlü kum sanatı sanatçısı,Resim öğretmeni, yazar ve şair Tarkan KÖYLÜ önce Altınyıldızlı miniklerle daha sonra ise Altınyıldız Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.
Nevşehir 06.12.2019, 16:39 06.12.2019, 16:40
Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak sanata ve sanatçıya verilmesi gereken değeri birkez daha vurgulayarak öğrencilerimize rol-model olacak sanatçı ve yazarlarla buluşturmaya devam ediyoruz.Okulumuzun Bugünkü konuğu olan Ünlü kum sanatı sanatçısı,Resim öğretmeni, yazar ve şair Tarkan KÖYLÜ öğrencilerimize önce kendi yazdığı şiirleri okuduktan sonra onlara muhteşem bir görsel şölen sundu.Yaptığı çizimlerle öğrencilerimizin alkışlarını toplayan sayın Tarkan KÖYLÜ ardından öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı.Sayın KÖYLÜ’ye Günün anısına Altınyıldız İlköğretim Kurumu Mehmet ERAVCI tarafından okulumuz plaketi takdim edilmiştir.
Sayın TARKAN KÖYLÜ’ye bu hoş gösterisi ve imza günü için teşekkür ediyoruz.
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