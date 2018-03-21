Ünlü Japon sanatçı Sisyu NEVÜ’de canlı performans sergiledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde “Japon kültürü ve Japon kaligrafisi” konulu konferans veren Japonya’nın önde gelen kaligrafi sanatçısı Sisyu, canlı performans sergiledi.

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi Salonu’nda düzenlenen konferansa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, RektörProf. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Kültür Ateşesi Hidetaro Chokki, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gonca Varoğlu, Yrd. Doç. Dr. Melek Kaba, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ünlü Japon Sanatçı Sisyu’yu üniversitede ağırlamaktan gurur duyduğunu söyleyen Rektör Bağlı, Sisyu’nun çok değerli bir sanatçı olduğunu, sanatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve eserlerinin yazı ve resimlerin aynı anda bulunan eserler olduğunu belirtti.

Ülkesinin kültürünü anlatan Sisyu, sanatı hakkında da bilgiler verdi. Sisyu, kaligrafi sanatını icara ederken bin 300 yıllık eşyaları kullandıklarını, fırçalarının da tamamen hayvan kıllarından olduğunu söyledi. Japonya’da çocukların 9 yaşından itibaren zorunlu olarak kaligrafi eğitimi gördüğünü kaydeden Sisyu, kendisinin 6 yaşında kaligrafi dersi almaya başladığını ifade etti. Kaligrafi sanatının hat sanatına benzediğini belirten Sisyu, “Hat sanatı ve kaligrafi sanatının ortak noktası, aslında önemli olan cevabı bulmak değil, cevaba giden yolu bulmak anlamına geliyor” dedi.

Gelişen teknolojinin kaligrafi sanatını yok etmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sisyu, “Japonya’da yazıya önem veren bir kültüre sahibiz. Bunun Japonya için bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. El yazısı bir sıcaklığı da içinde barındırıyor. Bu anlamda yazı hayatımızda yaşamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ertuğrul 1890’nın kaligrafisini yazması için teklif geldiğinde şehitlik anıtına gittiğini ve şehitlere dua ettiğini söyleyen Sisyu, anıt mezarın çevresinin Japon çocuklar tarafından ayda bir kez ziyaret edilip temizlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sanatçı Sisyu, canlı performans sergiledi. Sisyu’nun performansı büyük beğeni topladı.

Sisyu, eserinde Türk-Japon dostluğunu ele aldığını, 19 Mart 1985 tarihinde Tahran’dan Türkiye’nin kurtardığı 215 Japon vatandaşından dolayı ve Japonya depreminde ilk yardıma koşan ve Japonya’dan son ayrılanların da Türkiye olduğu için Japon halkının Türk halkına büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Konferans sonunda Sisyu’ya teşekkür eden Rektör Bağlı kendilerine plaket takdim ederken, Vali Aktaş’ta, Sisyu’ya tablo hediye etti.

Konferans ve canlı performansın ardından atölye çalışmasına katılan Sisyu, büyük beğeni toplandı. Sisyu daha sonra katılımcılar ile birlikte Kültür ve Kongre Merkezimizde Türk-Japon ortak yapımı olan Ertuğrul 1890 filmini izledi.

Sisyu Rektör Bağlı’yı Makamında Ziyaret Etti

“Japon kültürü ve Japon kaligrafisi” konulu konferans vermek üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine gelen Kaligrafi Sanatçısı Sisyu, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Sisyu, üniversitenin estetik mimari yapısına hayranlığını ifade etti.